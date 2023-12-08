لسرقة دراجة والدها.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على طالبة دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على طالبة بدمياط محدثاً إصابتها بقصد السرقة، وتم إلقاء القبض على المتهم في الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط بلاغًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالبة مقيمة بدائرة المركز مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم.

وبسؤال والد الطالبة المصابة قرر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة به من مدخل منزله.. وحال مشاهدة نجلته له تعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكابالواقعة على النحو المشار إليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.