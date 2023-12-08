جامعة سوهاج تقفز 35 مركزًا في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة 2023

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حصدت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في معيار المنشآت والبنية التحتية، وقفزت 35 مركزاً عن العام الماضي، وذلك في التصنيف الدولي للجامعات المستدامة ٢٠٢٣، حيث كانت في الترتيب رقم ٣٥٥ من بين ١٠٥٠ جامعة عالمية مشاركة، لتصل للمركز ٣٢٠ من بين ١١٨٣ جامعة عالمية، لتحصد المركز الثامن في التصنيف بشكل عام من بين 26 جامعة مصرية مشاركة.

وأكد “ النعماني ” أن الجامعة استطاعت تحقيق هذا المركز المتميز عالمياً ومحلياً نتيجة جهودها المبذولة لتطبيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بشكل فعلي، من خلال تجهيز الحرم الجامعي ليكون محافظًا على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء مثل إنشاء المباني المستدامة، والتقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الغطاء الأخضر والعمل على زيادته، وتخفيض انبعاثات الكربون، والحد من الضوضاء.

بالإضافة إلى التخلص الآمن من النفايات، والتحول الرقمي لتقليل استخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وصولًا إلى صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المنافسة هذا العام كانت قوية لزيادة عدد الجامعات العالمية والمصرية المشاركة.

مضيفاً أن تقدم الجامعة في الترتيب يرجع إلى تطبيقها العديد من برامج وأنشطة الاستدامة التي تعتمد على نشر مفاهيمها بين منسوبيها، و زيادة الوعي البيئي، والاستخدام الأمثل للموارد لكي تستمر في كونها جامعة صديقة للبيئة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأيضاً الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، ومبادرة 100 مليون شجرة.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، ومدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة والمشرف العام على ملف الجامعة في هذا التصنيف، أن فريق العمل بذل جهوداً كبيرة أدت إلى ظهور الجامعة بمظهر مشرف عالمياً ومحلياً، مقدماً الشكر لإدارة الجامعة وفريق العمل المشارك على دعهم اللامحدود أثناء إعداد الملفات المطلوبة للتصنيف.

وجدير بالذكر أن فريق العمل المشارك بإعداد الملف ضم كلاً من: الدكتور حمدي حسانين (منسق عام على إعداد وتنسيق وإرسال الملف)، والدكتورة صباح صابر والدكتور ياسر شحاتة (معيار المنشآت و البنية التحتية)، والدكتور علاء شراقة (معيار الطاقة والتغيرات المناخية)، الدكتورة ندا عبدالمحسن والدكتورة نجلاء يوسف (معيار إدارة المخلفات)، الدكتور أحمد عبد الرحيم، الدكتور عبدالرحمن عبدالواحد والدكتورة نوال عمر (معيار المياه)، الدكتور طلعت علي (معيار النقل)، الدكتور عماد صموئيل (معيار التعليم والبحث العلمي)، والدكتور محمد حشمت والمهندس طه الهلالي( البوابة الإلكترونية ) هبة عادل (ترجمة وتدقيق الملفات والتحديث المستمر لموقع المركز باللغة الإنجليزية).