من شراء السيارات.. القبض على 3 أشخاص حاولوا غسل 15 مليون جنيه

نجحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.



وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية بأن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

