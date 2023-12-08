الجمعية العمومية لاتحاد التايكوندو تعتمد جدول الاعمال وتنتخب حسن كمال وعلاء عبدالقوي لعضوية المجلس

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى والتي اقيمت اليوم الجمعة في قاعة اللجنة الأولمبية المصرية باستاد القاهرة الدولي جدول الأعمال بالكامل.

وشهد الاجتماع حضورا مكثفا من أعضاء الحمعية العمومية حيث اكتمل النصاب القانوني بحضور 33 نادي وهيئة رياضية من أصل 33 نادي لهم حق الحضور والتصويت بعدما تخلف نادي واحد فقط عن إرسال التفويض الخاص بحضور الاجتماع.

واعتمدت الحمعية العمومية جدول الأعمال بالكامل والذي تضمن التصديق على الآتي:-

1- مناقشة جميع نتائج وإنجازات المنتخبات الوطنية للتايكوندو .

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال عام 2022/2023.

3- برامج النشاط وخطة العمل في المرحلة المقبلة وتقرير مراقب الحسابات.

4- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2023.

5- مناقشة مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2023/2024.

6- انتخاب المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة.

وشهدت الانتخابات منافسة ساخنة على مقعدي اتحاد التايكوندو بين كل من”حسن كمال محمود، احمد زهران، أحمد حلمي محمد سلطان، علاء عبد القوي محمود” .

واسفرت الانتخابات عن فوز كل من الدكتور حسن كمال والعقيد علاء عبدالقوي لعضوية محلس إدارة الاتحاد وجاءت الاصوات على النحو التالي:

عدد الاصوات الصحيحة 33

حسن كمال: 26 صوتا

أحمد زهران: 11 صوتا

احمد حلمي: 11 صوتا

علاء عبدالقوي: 18 صوتا