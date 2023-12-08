محافظ أسوان يواصل جولاته الميدانية لمتابعة جاهزية اللجان الإنتخابية بقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بالمراكز والمدن لمتابعة جاهزية اللجان الإنتخابية لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية 2024 بداية من يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام حيث تفقد المحافظ اللجان والإستراحات داخل مدرسة أبو سمبل الإبتدائية بقروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة، والتى سوف تستقبل 3110 ناخب وناخبة من ضمن 5 لجان أخرى على مستوى النوبة تستقبل 10 ألاف و 658 ناخب وناخبة.

وقد رافق محافظ أسوان فى جولته التفقدية النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وصابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة.

وشدد اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإحتياجات والدعم اللوجستى على مستوى اللجان الإنتخابية بمركز نصر النوبة 44 لجنة تستقبل 79 ألف و 459 ناخب وناخبة .

لافتاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية لحث وتشجيع الشباب للنزول لصناديق الإقتراع وإستثمار الحق الدستورى لهم من خلال التعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب والمجتمع المدنى والنقابات وغيرها من قوى المجتمع الأسوانى الفاعلة.