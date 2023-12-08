حاولوا غسل 10 مليون جنيه.. القبض على شخصين لاتجارهم بالنقد الأجنبي بالإسكندرية

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في الإسكندرية.



وكشفت التحريات بأن المتهمين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وقاموا بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وأضافت التحريات بأن المتهمين جمعا مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهماغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمحال التجارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.