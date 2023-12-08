بسبب مبلغ مالي.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عاطل وإصابة آخر بمشاجرة بالأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل عاطل وإصابة آخر خلال مشاجرة بمحاقظة الأقصر بسبب خلافات على مبلغ مالي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول (عاطل "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") ، طرف ثانى (عاطل –"مصاب بجروح طعنية") مقيمين بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات بأن المشاجرة كانت بسبب خلاف على مبلغ مالى تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر ، وبسؤال شقيق المتوفـى (عامل) إتهم الطرف الثانى بالتسبب فـى وفاة شقيقه .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبطهوبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "خنجر" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.