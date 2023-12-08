الوطنية للانتخابات: توزيع القضاة على اللجان بالصعيد وتسليمهم أوراق التصويت

أعلن المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء توزيع القضاة اليوم الجمعة، موضحًا أنهم بدأوا بخط الصعيد “الوجه القبلي”، وفقا للتوزيع الجغرافي، وتباعا سيجري توزيع القضاة على اللجان الانتخابية حتى وصول القضاة إلى كل مقراتهم للإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضح في مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز”، أنهم سيتخذون العديد من الاجراءات مع وصول القضاة إلى المقرات الانتخابية للإشراف على العملية الانتخابية، وأولها تسلم أوراق العملية الانتخابية إلى قاضي ورئيس لجنة المتابعة الذي يكون في استقبالهم هو من يقوم بتسليمهم الأوراق، كما سيجري توفير الإقامة لهم حتى بداية اليوم الانتخابي.

موعد انطلاق الانتخابات

وتنطلق العملية الانتخابية لـ انتخابات الرئاسة 2024 في الداخل يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر للشهر الجارى 2023، وتسير الانتخابات الرئاسية فى مصر على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و2023/12/12).

ويتنافس 4 مرشحين على انتخابات الرئاسة 2024 وهم: “الدكتور عبدالسند حسن محمد يمامة، رئيس حزب الوفد، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز النخلة، عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز الشمس، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز السلم”.