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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كلوب: هذا ما نحتاجه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

كلوب
كلوب

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ، عن منافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 34 خلف آرسنال المتصدر بفارق نقطتين، فيما يأتي أستون فيلا ثالثا بـ32 نقطة خلفه السيتي بـ 30 نقطة.

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر له غدا السبت.

قال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس، حول منافسته على لقب الدوري الإنجليزي، بأن تركيزهم في الوقت الحالي على مباراة الغد، وإنجاز تلك المهمة، مضيفا أنهم مركزين بنسبة 100%.

وتابع: بعد الانتهاء من مباراة كريستال بالاس، سأجلس على الأريكة، وأتابع ما تقوم به الفرق الأخرى، لكن سأكون مهتما بشكل أكبر عندما نلعب معهم.

وأضاف: ليفربول يحتاج إلى المزيد من النقاط، نريد أن نحصل عليها، وهذا ما نستعد له على المدى القصير، لافتا إلى أنهم لم يستطيعوا تحقيق الفوز على أي فريق سوى باللعب بشكل ثابت على مدار الموسم الواحد.
وواصل: حتى أننا يجب أن نحصل على المزيد من النقاط الإضافية، لكننا لا نقوم بذلك، ونحن في ما نحن عليه ولا نحتفل.
 

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