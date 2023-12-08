عاجل.. كيان مجهول يأمر السفن بتغيير مسارها جنوب البحر الأحمر

حذرت الهيئة البريطانية السفن الموجودة جنوب البحر الأحمر، وطالبتهم بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وقالت الهيئة إنها تلقت تقارير بشأن كيان يعلن أنه السلطات اليمنية، ويأمر السفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

يذكر أن الهيئة البريطانية أعلنت الأحد الماضي أنها تلقت تقارير عن نشاط مسيرات وانفجار محتمل بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

واستولت جماعة الحوثيون 19 نوفمبر الماضي، على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".