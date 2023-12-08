ألمانيا تسجل أعلى معدل وصول من السياح لمرسى علم

تستقبل مدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر اليوم 12 رحلة طيران دولية تضم 9 رحلات من ألمانيا، ورحلة من التشيك، ورحلة من هولندا وأخرى من إيطاليا.

يأتي ذلك ضمن 94 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من المانيا وهى الاكثر وصولا و التشيك وإيطاليا وبولندا وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من يوم السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.