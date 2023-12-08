وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً بالسادة مساعدى الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

فى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة مؤكداً أن النجاحات المتتالية التى تحققها أجهزة الوزارة تؤكد بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد في ظل تحديات وتوترات تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكل دول العالم.

واستعرض اللواء محمود توفيق محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية (2024). والتى ترتكز على ثوابت يأتى في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية

وتابع وزير الداخلية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائى بما يعكس المظهر الحضارى المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكل الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

وزير الداخلية يعقد إجتماعاً لمتابعة خطة تأمين الإنتخابات الرئاسية 2024م

كما وجه اللواء محمود توفيق بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.. مشدداً على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية.

وأكد سيادته أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت المهمة والحيوية وأماكن التجمعات مثل: محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.. وفى ذات الإطار شدد سيادته على متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.

وكلف سيادته القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.

وفى نهاية الاجتماع أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية المعاصرة مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون فى سبيل ذلك جهوداً مضنية.