أستاذ علاقات دولية: أمريكا تتحدى العالم من أجل الاحتلال

تواصل دولة الاحتلال، انتهاكاتها للقوانين الدولية، وتسلح المستوطنين، لاستهداف المواطنين في الضفة الغربية، بالتوزازي مع جرائمها في قطاع غزة المستمرة منذ 61 يوما.

وأكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن المجتمع الدولي يرفض ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسليح المستوطنين، والسماح لهم باستهداف المواطنين في الضفة الغربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يوجد تحرك واضح بعد إشارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسحب التأشيرات من المستوطنين، الذين سيذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى يُعَاقَب المستوطن، الذي يرتكب جريمة، أو يحمل السلاح ويهدد الأبرياء، في الضفة الغربية.

إسرائيل الخاسر الأكبر من دعم الاحتلال

وأوضح أن المجتمع الدولي عليه التحرك، لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وتوقيع عقوبات مشددة على من يسلحون المستوطنين، الذين يحرقون المنازل والممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى عمليات الإبادة.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية، جعلت نفسها في خندق واحد مع إسرائيل، في مواجهة أكثر من 160 دولة، خاصة أن 120 دولة وافقت على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على حماية المدنيين، وتعد الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر قبل دولة الاحتلال.