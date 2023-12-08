عاجل
وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية
الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالناصر زيدان: أحمد عبد القادر إمكانياته عالية ولكن

عبد القادر
عبد القادر

تحدث عبدالناصر زيدان عن استبعاد أحمد عبد القادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي،من قائمة كأس العالم المشاركة في السعودية.

txt

نجم الأهلي السابق: كولر ظلم عبد القادر وموديست لا يصلح

txt

أبومسلم: كنت أفضل تواجد عبد القادر في قائمة الأهلي لمونديال الأندية

txt

سموحة يرفض التعاقد مع أحمد عبد القادر

أضاف زيدان خلال تصريحاته عبر "قناة الشمس"، إن عبد القادر يمتلك امكانيات عالية للغاية، لكنه يضيع ذلك بسبب اهتمامه الكبير بالسوشيال ميديا وتعليقات الجماهير.

وواصل، أن رضا سليم وكل اللاعبين الذين تواجدوا في مركزه تفوقوا عليه بسبب انشغاله بأمور أخرى.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة الأهلي المشاركة في المونديال والتي خلت من تواجد عبد القادر، وصلاح محسن و جاءت كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

في الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.

txt

نجم الأهلي السابق يكشف كواليس أزمة عبد القادر

txt

كولر يحذر أحمد عبد القادر قبل لقاء سان جورج

مواد متعلقة

نجم الأهلي السابق: كولر ظلم عبد القادر وموديست لا يصلح

أبومسلم: كنت أفضل تواجد عبد القادر في قائمة الأهلي لمونديال الأندية

سموحة يرفض التعاقد مع أحمد عبد القادر

فرج عامر: ضم عبد القادر إلى سموحة مستحيل

رضا عبد العال: كولر قضى على أحمد عبد القادر

عبد القادر: أكبر جالية مصرية في أوروبا ستشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كولر يحذر أحمد عبد القادر قبل لقاء سان جورج

الجريدة الورقية