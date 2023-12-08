عبدالناصر زيدان: أحمد عبد القادر إمكانياته عالية ولكن

تحدث عبدالناصر زيدان عن استبعاد أحمد عبد القادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي،من قائمة كأس العالم المشاركة في السعودية.

أضاف زيدان خلال تصريحاته عبر "قناة الشمس"، إن عبد القادر يمتلك امكانيات عالية للغاية، لكنه يضيع ذلك بسبب اهتمامه الكبير بالسوشيال ميديا وتعليقات الجماهير.

وواصل، أن رضا سليم وكل اللاعبين الذين تواجدوا في مركزه تفوقوا عليه بسبب انشغاله بأمور أخرى.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة الأهلي المشاركة في المونديال والتي خلت من تواجد عبد القادر، وصلاح محسن و جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

في الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.