عاجل.. كتائب القسام تعلن تفاصيل مقتل جال آيزنكوت في النفق المفخخ

كشفت كتائب القسام، تفاصيل مقتل جال آيزنكوت الابن الأصغر لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي قتل فيه أمس وضابطا آخر وإصابة عدد من جنود الاحتلال، بعدما نفذت فيهم المقاومة الفلسطينية، خطة النفق مفخخ.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها: "مساء أمس الخميس قام مجاهدو القسام بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان، ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة، ما أدى إلى مقتل نجل رئيس أركان العدو السابق، والوزير في مجلس الحرب الصهيونى غادي إيزنكوت ومقتل وإصابة عدة جنود آخرين".

وتواصل كتائب القسام قصفها تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

سرايا القدس منذ قليل: "قصفنا تجمعات العدو محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

وسط اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، في محاور التقدم شرق خانيونس ودير البلح.

وأضافت القسام، أنه وقع انفجار في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخين بدون وجود إنذار، ولا إطلاق صواريخ القبة الحديدية.

يذكر أن جال آيزنكوت، وهو مقاتل احتياطي في اللواء 551 في الجيش الإسرائيلي، وأعلنت القسام أمس عبر حسابها: "مقتل غال آيزنكوت مقاتل احتياطي في اللواء 551 الابن الأصغر لرئيس الأركان السابق، وعضو مجلس الوزراء الحربي غادي آيزنكوت".