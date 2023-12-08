باحثة بزراعة سوهاج تحصل على درجة الماجستير عن أول رسالة تناقش أهمية إنتاج السمان

منحت جامعة سوهاج درجة الماجستير للباحثة هبة جمال محمد بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة، وذلك عقب الإنتهاء من مناقشة موضوع رسالتها المتعلق "بإنتاج السمان"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، مهنئاََ الباحثة لحصولها على درجة الماجستير في مجال إنتاج الدواجن، وحرصها على بلورة فكرة جديدة تخدم البحث العلمي وتساهم فى تلبية احتياجات المجتمع، مؤكداً على أن قطاع الدواجن في مصر من أهم الصناعات التى تسهم فى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني، حيث تولي القيادة السياسية اهتماماََ كبيراََ بملف تنمية وتطوير مشاريع الثروة الداجنة لتحقيق الإكتفاء الذاتى تماشياََ مع الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية في ظل استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال الدكتور خلف همام عميد الكلية، أن لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة ضمت كلاً من الدكتور أحمد القياتي الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور سعد زغلول الأستاذ بكلية الزراعة طنطا، والدكتور زينهم شيخون بكلية الزراعة بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم أبو غابة الأستاذ بزراعة سوهاج.