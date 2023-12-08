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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة كفرالشيخ للطلاب : " دورك مهم .. انزل وشارك "

رئيس جامعة كفرالشيخ
رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي

دعا رئيس جامعة  كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ،  منسوبي الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية   والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 م لتصدير مشهد حضارى يليق بمكانة مصر ويؤكد ريادتها و حضارتها.

أكد رئيس الجامعة أن الاستحقاق الدستوري المتمثل في "انتخابات رئاسة الجمهورية"، يمثل أهمية كبيرة في استقرار الدولة والحفاظ على أمنها و سلامتها وتنميتها.

كما أكد أن دور الجامعة ليس أكاديميا وتربويا فقط ، ونحرص على  بناء شخصية الطالب و ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن و تعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية بأنواعها كافة.

أوضح د . دسوقي أن البلاد  لم تشهد فترة صعبة في تاريخها مثل هذة الأيام،  الأمر الذي يستوجب الوقوف وقفة رجل واحد و كل منا  يؤدي دوره الوطني .

 

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