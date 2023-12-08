رئيس جامعة كفرالشيخ للطلاب : " دورك مهم .. انزل وشارك "

دعا رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ، منسوبي الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 م لتصدير مشهد حضارى يليق بمكانة مصر ويؤكد ريادتها و حضارتها.

أكد رئيس الجامعة أن الاستحقاق الدستوري المتمثل في "انتخابات رئاسة الجمهورية"، يمثل أهمية كبيرة في استقرار الدولة والحفاظ على أمنها و سلامتها وتنميتها.

كما أكد أن دور الجامعة ليس أكاديميا وتربويا فقط ، ونحرص على بناء شخصية الطالب و ترسيخ ثقافة الانتماء والولاء للوطن و تعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية بأنواعها كافة.

أوضح د . دسوقي أن البلاد لم تشهد فترة صعبة في تاريخها مثل هذة الأيام، الأمر الذي يستوجب الوقوف وقفة رجل واحد و كل منا يؤدي دوره الوطني .