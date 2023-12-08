رحلة تثقيفية لرفع الوعي الأثري لطلاب مدارس الشرقية

قالت الدكتورة نرمين عوض الله، مديرة إدارة التراث الحضارى بمحافظة الشرقية، إن فعاليات برنامج تنمية الوعى الآثرى لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بمدارس المحافظة، مستمرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم ندوة ورحلة تثقيفية وتعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق، وتم عقد ورشة عمل لطلاب المدرسة.

ولفتت إلى أن بالبرنامج، بدأ فعالياته بمدرسة ديرب نجم الثانوية العسكرية، بعدد الطلاب الحاضرين ١٠٠ طالب، والذين أعربوا عن سعادتهم بهذا البرنامج، والذي يهدف الي توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية، وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأوضحت مديرة إدارة التراث الحضاري، أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية؛ زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية، واثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.