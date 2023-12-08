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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن غياب خماسي الفريق عن لقاء نانت بشكل غامض

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كشف نادي باريس سان جيرمان  عن غياب 5 لاعبين عن مباراة الفريق الباريسي أمام نانت المقرر له غدا السبت في الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

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أصدر نادي باريس سان جيرمان بيان غامض بعدما أعلن غياب لاعبيه الخمسة في مباراة نانت بسبب إصابات مختلفة، دون تحديد مدة الغياب، أو موعد تعافي اللاعبين.

أكد باريس سان جيرمان في بيانه غياب حارسيه كيلور نافاس وألكسندر لوتيلييه، بالإضافة لـ برسنيل كيمبيمبي، وفابيان رويز، ونونو مينديز.

ولم يتواجد في البيان، أسم ماركينيوس قائد الفريق الباريسي، والنجم الشاب وارن زاير إيمري، مما ينذر بإمكانية تواجدهما في قائمة المباراة. 

ويتصدر  سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ويملك في رصيده 33 نقطة بعد تحقيقه 10 انتصارات، و3 تعادلات، بالإضافة لتلقيه خسارة وحيدة.

فيما يحتل نانت المركز التاسع برصيد 18 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 5 مباريات، والتعادل في ثلاثة، وتلقي الخسارة في ست مباريات.
 

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