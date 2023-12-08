لص يعتدي على فتاة بسلاح أبيض في دمياط

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة تعدي أحد الأشخاص على طالبة بدمياط محدثًا إصابتها بقصد السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات باستقباله طالبة، مقيمة بدائرة المركز، مصابة بعدة جروح قطعية بالجسم.

وبسؤال والد المصابة قرر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة الدراجة النارية الخاصة به من مدخل منزله وحال مشاهدة نجلته له تعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة"؛ فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الم