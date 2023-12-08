رسمياً.. تين هاج المدرب الأفضل بالدوري الإنجليزي في نوفمبر

حصد الهولندي أيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر نوفمبر المُنقضي.

وقاد ايريك تين هاج مانشستر يونايتد في نوفمبر لتحقيق 3 إنتصارات أمام فولام بهدف دون رد، وأمام لوتون تاون بالنتيجة ذاتها، قبل أن يفوز على ايفرتون بثلاثية نظيفة.

وجاء حصول تين هاج على الجائزة بعد ايام قليلة من قيادته الشياطين الحمر لتحقيق فوزاً مهماً على حساب تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب اولد ترافورد.

ويواجه تين هاج انتقادات لاذعة بسبب تذبذب مستوى فريقه منذ بداية الموسم الحالي وتراجع ترتيب الفريق في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب تضاؤل فرصته في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويحتل مانشستر يوناتيد السادس بجدول ترتيب “بريمييرليج” برصيد 27 نقطة وبفارق 9 نقاط كاملة عن آرسنال متصدر الترتيب.