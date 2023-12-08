الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تير شتيجن يخضع لعملية جراحية في الظهر

شتيجن
شتيجن

أعلن نادي برشلونة  الإسباني خضوع حارسه الألماني مارك تير شتيجن لعملية جراحية بسبب إصابته في الظهر.

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ويعاني تير شتيجن من إصابة في ظهره جعلته يغيب عن المشاركة مع برشلونة في الفترة الماضية، ليخضع في النهاية لعملية جراحية.

أكد نادي برشلونة في بيانه الرسمي اليوم الجمعة أن تير شتيجن لاعب الفريق الأول خضع لعملية جراحية لعلاج مشاكل أسفل الظهر". 

وتابع أن أجرت الدكتورة أميلي ليجليس تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي الكتالوني العملية لـ شتيجن في العيادة الرياضية بوردو ميرينياك". 

وواصل البيان أن غياب تير شتيجن عن برشلونة في الفترة المقبلة دون تحديد مدة الغياب التي سيغيب خلالها، مشيرا إلى أن الأمر سيكون حسب وتيرة وسرعة تعافيه من الإصابة.

ويلتقي برشلونة مع جيرونا في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والتي ستجمع بينهما يوم الأحد المقبل.

ويأتي جيرونا في وصافة الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف، فيما يحتل فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 34 نقطة.
 

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