اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال شرق قطاع غزة

وقعت اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، شرق قطاع غزة، حيث يشن الاحتلال اجتياحا بريا في بني سهيلا والقرارة بالقطاع، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة.

ويشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا متواصلا دخل في شهره الثالث، مع استخدام الاحتلال أساليب عسكرية متصاعدة، في محاولةٍ للتوغل والسيطرة على القطاع.

بدأت التحركات الإسرائيلية بعد يومٍ واحد من عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، فما لبث الاحتلال أن أعلن أنه في حالة حرب بشكل رسمي، وخرج وزير الدفاع الإسرائيلي؛ ليؤكد أنّ غزة ستتعرض لحصار كامل بلا ماء أو وقود أو كهرباء حتى يُطلق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

وشنّ الاحتلال ما أطلق عليه عملية «السيوف الحديدية»، وطالبت قوات الاحتلال أكثر من مليونين و200 ألف شخص في شمال القطاع بالنزوح نحو الجنوب، وأمرت 21 مستشفى في شمال القطاع بالإخلاء لتبدأ بعدها مرحلة ثانية في 22 أكتوبر بالتوغل البري البطيء من الاتجاهين أحدهما في شمال القطاع نحو بيت حانون والآخر في وسط القطاع نحو مخيم البريج.

اجتماع مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الجمعة، يستمع فيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي استخدم للمرة الأولى المادة 99 من الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية، للتحذير من أن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلام والأمن الدوليين".

ويأتي الاجتماع وسط استعدادات للتصويت على مشروع قرار مدعوم عربياً ودولياً يطالب بوقف النار، في حين لا تزال إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترفض مثل هذا التوجه.

وتعد "المادة 99" التي استند إليها غوتيريش، أقوى أداة على الإطلاق يمكن أن يستخدمها أي أمين عام للأمم المتحدة، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والسلم الدوليين.

وجاء الاجتماع بعد ساعات من وضع مشروع القرار تحت "الإجراء الصامت"، مما يعني أنه يمكن التصويت عليه في أي وقت اعتباراً من الجمعة.