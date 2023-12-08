الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استمرار فعاليات برنامج التعليم المدني تحت شعار "التنمية - المواطنة - الجمهورية الجديدة" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نفذت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى ادارة التعليم المدني وتاهيل الكوادر الشبابية ،  بالتعاون مع إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برنامج التعليم المدني  تحت شعار،، (التنمية- المواطنة - الجمهورية الجديدة ) .

 

 وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتعليمات ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى  ، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني ، وتأهيل الكوادر الشبابية بوزارة الشباب،  مندي محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و الدكتور  عصام الدين مصطفى ، اميل اسحاق مسؤلي التعليم المدني بوزارة الشباب.

 

تناول البرنامج ، دور الشباب في مواجهة مشاكل المجتمع الذي تعيش فيه ، معطيا مثال على ذلك  مشكلة اللحوم وكيفية مواجهة المشكلة ، ويأتي ذلك تحت توجيهات  مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، واشراف إارة البرلمان والتعليم المدني احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، أشرف محمد المنسق الإعلامي بالادارة

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