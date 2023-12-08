استمرار فعاليات برنامج التعليم المدني تحت شعار "التنمية - المواطنة - الجمهورية الجديدة" بالمنيا

نفذت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدنى ادارة التعليم المدني وتاهيل الكوادر الشبابية ، بالتعاون مع إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برنامج التعليم المدني تحت شعار،، (التنمية- المواطنة - الجمهورية الجديدة ) .

وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتعليمات ايمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى ، والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني ، وتأهيل الكوادر الشبابية بوزارة الشباب، مندي محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و الدكتور عصام الدين مصطفى ، اميل اسحاق مسؤلي التعليم المدني بوزارة الشباب.

تناول البرنامج ، دور الشباب في مواجهة مشاكل المجتمع الذي تعيش فيه ، معطيا مثال على ذلك مشكلة اللحوم وكيفية مواجهة المشكلة ، ويأتي ذلك تحت توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزاره الشباب والرياضة بالمنيا ، والدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، واشراف إارة البرلمان والتعليم المدني احمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى ، أشرف محمد المنسق الإعلامي بالادارة