خلود منسي تحقق لقب أفريقيا للشراع وتتأهل لأولمبياد باريس

حققت خلود منسي لاعبة منتخب مصر للشراع لقب بطولة أفريقيا للشراع للسيدات iLCA6 وبذلك تحسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وذلك من خلال بطولة أفريقيا للشراع المقامة حاليا بمنتجع بالم رويال بمنطقة سوما باي بالغردقة.

ونجحت خلود منسي في حسم لقب بطولة أفريقيا في منافسات اليوم الأخير اليوم وذلك بعد تحقيق علي بدوي لاعب منتخب مصر للشراع لقب بطولة الرجال وحسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 قبل نهاية الجولة الأخيرة المقرر.

وأعرب الدكتور مهندس الباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع المصري عن سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي تحقق وتأهل الثنائي خلود منسي وعلي بدوي وخالص التهنئة للجهاز الفني للمنتخب على هذه النتيجة

ويقام حفل ختام البطولة اليوم في منتخب بالم رويال بسوما باي بالغردقة.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للشراع وتنظيم الاتحاد المصري للشراع برئاسة مهندس دكتور الباسل عبدالله تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.