أساتذة ومعيدون ومديرو إدارات.. وظائف مطلوبة بالجامعات المصرية

وظائف خالية، فرص عمل بالجامعات، كلمات يبحث بها الشباب الخريجين المتفوقين والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة الراغبين في الالتحاق بهيئة التدريس بالجامعات المصرية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، وظائف خالية في جامعتي الأزهر والمنوفية.

وظائف خالية بجامعة الأزهر

مطلوب أستاذ مساعد بكلية الطب بنات دمياط الجديدة.

مطلوب 3 مدرسين بكلية الطب بنات دمياط الجديدة.

3 مدرسين بكلية الطب بنات أسيوط.

2 مدرس بكلية الصيدلة بنات القاهرة.

2 معيد لكل كلية من هؤلاء "الصيدلة بنين القاهرة، الصيدلة بنين أسيوط، الصيدلة بنات القاهرة، طب الأسنان بنين القاهرة، طب الأسنان بنات القاهرة، طب الأسنان بنين أسيوط، العلوم بنين القاهرة، العلوم بنات القاهرة، العلوم بنين أسيوط".

ولمعرفة الشروط والاوراق المطلوبة زيارة الرابط:- elaosboa97106.

وظائف خالية بجامعة المنوفية

مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مدير عام الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية.

مدير عام الإدارة العامة للادارة الاستراتيجية، أمين كلية الأداب بدرجة مدير عام، أمين كلية التجارة بدرجة مدير عام، أمين كلية طب الأسنان بدرجة مدير عام، أمين كلية الحقوق بدرجة مدير عام، أمين كلية الذكاء الاصطناعي بدرجة مدير عام، أمين كلية التمريض بدرجة مدير عام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، عدد 2 أمين الجامعة المساعد.

ولمعرفة الشروط والاوراق المطلوبة، زيارة الرابط:- elaosboa49065.