النعماني مستشفيات سوهاج الجامعية تحظى بثقة المواطنين

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن مستشفيات سوهاج الجامعية تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة، حيث يجري العمل بها على قدم وساق، من أجل القيام بدورها التعليمي والصحي على أكمل وجه، للمساهمة في تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا في المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية، لخدمة كل أبناء الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة الموسعة بالمستشفي الجامعي الجديد للإطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى داخل الأقسام العلاجية المختلفة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة الطبية، والإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرض والمترددين، وقياس مدى رضاهم، يصاحبه المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدراة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد والدكتور احمد أبو الدهب نائب مدير المستشفي الجديد.

وقال النعماني ان المستشفي الجامعي الجديد يعد إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي بمحافظة سوهاج، والذي افتتحه فخامة الرئيس السيسي في يناير الماضي، بتكلفة اجمالية بلغت 1,2 مليار جنيه ، والذي يوفر على أهالى الصعيد مشقة السفر لتلقى العلاج بمحافظات الوجه البحرى، مضيفاً انه يضم 16 غرفة عمليات 40 أسرة الاستقبال، 78 أسرة الرعايات، 120أسرة الاقامة الداخلية، 32 ماكينة غسيل كلوي52عيادة خارجية، بالإضافة الى العديد من الاقسام والتخصصات والتي تقدم أفضل الخدمات العلاجية، وعلي اعلي مستويات من الجودة.

وأوضح النعماني أن مستشفيات سوهاج الجامعية لا تألوا جهداً في الحرص على توفير جميع الاحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الإرتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتطوير المستمر في المجالات الطبية والصحية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنفيذًا لخطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية، مشيداً بإنتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية فى نوبات عملهم؛ والجهد المبذول في خدمة ذلك العدد الكبير المتواجد بمختلف أقسام المستشفي .

وقال الدكتور مجدي القاضي ان رئيس الجامعة قام بجولة شملت عنايات القلب والتخدير والعصبية والصدرية، عناية الأطفال ومناظير الجهاز الهضمي والغسيل الكلوي، حضانات الاطفال المبتسرين، كما تفقد ايضاً الفصول الدراسية والمدرجات و غرف العزل وتحهيز المرضي، حيث قام خلالها بزيارة المرضي والاطمئنان علي صحتهم ، كما استمع رئيس الجامعة من الأطباء المقيمين المتواجدين إلى شرح تفصيلى عن تشخيص كل حالة وما تتلقاه من علاج، موجهاً بضرورة توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لهم من أدوية ومستلزمات طبية ووسائل تشخيصية.مشددًا علي محاسبة أي مقصر في أداء عمله أينما وجد، والإستمرار في تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع النزلاء حتى تمام شفاءهم وعودتهم لديارهم سالمين.