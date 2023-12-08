بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للمحافظات

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في خطة نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية إلى المحافظات، وغادر القضاة المشرفون على الانتخابات الرئاسية إلى أسوان، وفق نبأ عاجل لقناة “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة.

يبدأ ماراثون الانتخابات الرئاسة للعام المقبل 2024، بعد يومين، إذ تستمر الانتخابات الرئاسية في الداخل لمدة ثلاثة أيام فى مصر.

وتنطلق العملية الانتخابية لـ انتخابات الرئاسة 2024 في الداخل يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر للشهر الجارى 2023، وتسير الانتخابات الرئاسية فى مصر على مدار ثلاثة أيام (10 و11 و2023/12/12).

المرشحون للانتخابات الرئاسية

ويتنافس 4 مرشحين على انتخابات الرئاسة 2024 وهم: “الدكتور عبدالسند حسن محمد يمامة، رئيس حزب الوفد، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز النخلة، عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز الشمس، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز السلم”.

ويمكن لكل مواطن الاستعلام عن مقره الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بموجب الرقم القومى، عبر الموقع الإلكترونى www.elections.eg.