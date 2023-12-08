فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم لمنح دراسية في الجامعات الأمريكية في مجالات عدة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فتح باب التقدم لمنح دراسية في الجامعات الأمريكية للعاملين بمؤسسات الحكومة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن تلك المنح بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمؤسسات الحكومية وتعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسن ومتابعة مسارهم الوظيفي في الحاضر والمستقبل خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 15 يناير 2024.

ويتم التقدم لهذه المنح للكوادر المهتمين بالحصول على درجة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه وتدريب قصير المدي (من 3 إلى 4 أشهر) في الجامعات الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الأمريكية بمصر.

مجالات المنح الدراسية في الجامعات الأمريكية

وتشمل المجالات المتاحة في الجامعات الأمريكية: (طاقة، وصناعة، وزراعة، وإدارة النفايات المائية، وإدارة النفايات الصلبة، والتكنولوجيا الرقمية في جمع البيانات، والخدمات المصرفية، والمالية، وصنع السياسات، والتنمية، والاتصالات، والعلامات التجارية، والعلوم الإنسانية، ومواصلات ونقل، وصحة، وتعليم، والتخطيط المدني المُستدام، والتنمية الحضرية، والتعدين، والسياحة، والقانون).

وللمزيد من التفاصيل عن كيفية التقدم والشروط والمستندات المطلوبة للتقديم في منح الدراسة في الجامعات الأمريكية (اضغط هنا).



نبذة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وتُسهم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجالات النمو الاقتصادي والتعليم والصحة والحوكمة في تعزيز الاستقرار والازدهار لدعم رؤية مصر 2030.

وتقدم الوكالة الأمريكية برامج للأجيال القادمة المهارات اللازمة للنجاح حيث توفر الفرص لعدد كبير من الشباب المصري فيما يتعلق بالتحاقهم بالتعليم العالي والانضمام إلى صفوف القوى العاملة.

وتواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والشباب في مصر للتصدي لتغيٌر المناخ.

أما المحور الرئيسي ضمن عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فهو تمكين النساء والفتيات من النجاح في العمل والمدرسة والمنزل وداخل مجتمعاتهن.