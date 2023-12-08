جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة ببطولة الشهيد الرفاعى الـ 51 لألعاب القوى

حققت جامعة الزقازيق مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا للطلبة والطالبات وذوي الهمم، ضمن بطولة الشهيد الرفاعي الـ 51 لألعاب القوى طلبة وطالبات وذوي الهمم والتى تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من ٥ - ٨ ديسمبر ٢٠٢٣.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، و الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف محمد متولى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، ومحمد عبد الرحمن مدير النشاط الرياضي.

أشرف على وفد الجامعة المشارك بالبطولة كل من: الدكتور عصام عامر المشرف العام علي ألعاب القوي طلبة وطالبات، والدكتور محمد روحي مسئول ألعاب القوي بالجامعة الكابتن علاء حامد محمود مدرب ألعاب القوي طلبة وذوي الهمم، والكابتن محمد محمد إبراهيم مدرب ألعاب القوي للطالبات.

وجاءت نتائج طلاب الجامعة المشاركين بالبطولة كالآتى: حصول الطالب علاء السيد محمد محمد طه على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح، وحصول الطالب أحمد حسام عبد الرازق إبراهيم علي المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة ١١٠ متر حواجز، وحصول الطالب محمد شوقي محمد السيد إسماعيل على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة دفع الجله، بينما حصلت الطالبة ليلى صلاح المندوه على المركز الثالث في مسابقة رمي الرمح والميدالية البرونزية.

وفى نفس السياق حقق طلاب جامعة الزقازيق من ذوى الهمم مراكز متميزة بالبطولة؛ حيث حصلت الطالبة ندى السيد على محمد أبو سرور علي المركز الأول في مسابقة ٢٠٠ متر عدو الإعاقة البصرية ، والطالبة شهد إيهاب أحمد السيد على المركز الأول في مسابقة دفع الجله لقصار القامة.

وحصلت الطالبة أريج حسين إبراهيم بدر على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة ٢٠٠ عدو ذهني.