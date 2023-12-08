المصلين تستمتع بطقس الإسكندرية المشمس قبل امطار نوه قاسم

محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، اليوم الجمعه، تحسنا نسبيا في حالة الطقس بعد يومين من الطقس المضطرب والأمطار، حيث سادت أجواء خريفية مائلة للبرودة،



خرج المصلين عقب اداء صلاة الجمعه للتنزه والسير على الكورنيش مستمتعينا بهواء البحر

كانت قد شهدت عروس البحر المتوسط اول امس

، حالة من التقلبات الجوية مصحوبة برياح وهطول أمطار غزيرة على كافة الأنحاء، بالتزامن مع نوة قاسم، فيما أعلن اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بعروس المتوسط، رفع درجة الاستعداد بالشركة صباح اليوم الجمعة وذلك للاستعداد لهطول الأمطار وفقًا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار ت شركة الصرف الصحي، إلى أنه وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تشهد المحافظة هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الأمطار الرعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وأوضح البيان أن التقلبات الجوية يصاحبها نشاط رياح تتراوح سرعتها من 35 إلى 40 كم في الساعة، وأن حالة البحر المتوسط معتدل الى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2.5 متر.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي الدفع بـ 186 سيارة ومعدة لتوزيعها على مختلف أنحاء المحافظة، خاصة في الأماكن الساخنة التي من المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع مواصلة أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع، مع وجود غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 على مدار اليوم لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها في الحال