اشتباكات بين المقدسيين والاحتلال بعد منعهم من الصلاة بالمسجد الأقصى (فيديو)

اندلعت اشتباكات بين المقدسيين الذين حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى لصلاة الجمعة، وشرطة الاحتلال التي منعتهم من الصلاة بالمسجد.

وأقامت قوات الاحتلال الحواجز لمنع المصليين من الوصول إلى المسجد الأقصى، وجعلتهم يصلون في الشوارع، وبعد الصلاة هتفوا ضد جرائم الصهاينة ولدعم غزة ما جعل الجنود يلاحقونهم.

وأظهرت لقطات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية" إطلاق قوات الاحتلال قنابل الدخان، على المقدسيين، واعتقال عدد من الشبان.

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

دوت صباح اليوم صافرات الإنذار في غلاف غزة، وأعلنت كتائب القسام عن اشتباكات ومعارك ضارية في السطر الغربي وبني سهيلا والشيخ ناصر جنوب قطاع غزة"خانيونس".

أضافت كتائب القسام، أنها نفذت عملية إطلاق نار استهدفت جيب تابع لقوات الاحتلال على زيف المدخل الشمالي، لمدينه يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وشيع أهالي طوباس الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة الغربية صباح اليوم.