زيارة لطلاب جامعة المنيا للمعرض الدولي "إيدكس"

نظمت الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا ، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع إدارة التربية العسكرية، زيارة ميدانية لطلاب الجامعة للمعرض الدولي "إيدكس" للصناعات الدفاعية.

والمقام خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية ، في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية ، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أكد رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة على تنظيم العديد من الزيارات الميدانية لطلابها، ليكونوا شهود عيان على الإنجازات الملوسة في كافة ربوع الوطن، ولينقلوا ما شاهدوه من انجازات لقرنائهم وأسرهم، بما يعظم جهود الدولة خلال المرحلة الماضية للنهوض بالبلاد والسير علي الطريق الصحيح.

حيث يعد معرض «إيديكس 2023» فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين ، بالجهات العالمية والمحلية الرائدة ، في مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ، ويتيح لزوار المعرض تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات ، والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية ، والبحرية والجوية ، وتأتي النسخة الثالثة من المعرض بالعام الجاري ؛ لتؤكد استمرار مسيرة الإنجاز بمصر، بالرغم من التحديات العالمية الأخيرة.

موضحًا ، يضم معرض إيديكس 22 جناحاً دولياً في هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض شهد عرض أحدث الأسلحة المصرية التي تظهر لأول مرة ، بجانب حضور العديد من الوفود العسكرية ، واستقبال أكثر من 35 ألف زائر ، في اول ايام انعقاده المعرض، لما يحظى به من شهرة عالمية في ذلك المجال.

اشرف على فعاليات الزيارة، وليد عبد القوي مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الإتحادات والأسر، وممدوح ملاك و راندا على ، ومحمود سمير.