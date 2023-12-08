مجانًا.. استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

مخالفات المرور2023.. تقدم النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، عن طريق الموقع الخاص بها مجانًا لجميع المواطنين، رغبة في الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 دون الحاجة للازدحام داخل مقر وحدات المرور.

استعلام مخالفات المرور 2023 مجانًا

هناك خطوات عدة على المواطن اتباعها للاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانًا كالآتي:

قم بالدخول على موقع النيابة العامة

ثم اختر أيقونة الاستعلامات.

انقر على مخالفات رخص المركبات.

قم بكتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

في الختام تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة بعد الاستعلام.

وقامت وزارة الداخلية، بتجهيز تطبيق خاص للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023 مجانًا عن طريق الهاتف المحمول دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2023

عبر موقع وزارة الداخلية يمكن للمواطن الاطلاع على مخالفات المرور برقم السيارة من خلال الخطوات التالية:

ادخل على موقع النيابة العامة

قم باختيار أيقونة الاستعلامات.

اضغط على مخالفات رخص المركبات.

أدخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

اختر أيقونة إجمالي المخالفات.

وبعد خطوات الاستعلام الماضية، تظهر لك مخالفات المرور برقم السيارة.

كما يستطيع المواطن دفع مخالفات المرور أونلاين، أو التظلم على المخالفة، أو إصدار شهادة مخالفات من خلال الموقع.

مخالفات المرور مصر 2023

يمكن للمواطن دفع مخالفات المرور برقم السيارة، أونلاين من خلال الخطوات التالية:

- ادخل على موقع النيابة العامة للمرور السابق ذكره اختر أيقونة الدفع

- ثم اكتب اسم مالك السيارة رباعي في المكان المخصصة لها.

- قم بملء العنوان الخاص بـ مالك السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بها، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة.

- ثم ادفع مخالفات المرور عبر الموقع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان، أو عبر ماكينة فوري.