محلل سياسي: مشهد الأسرى أمس إعادة لتكرار النازية.. والوضع في غزة مأساوي

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في عمليات القتل المباشر والتنكيل والاعتقال وتدمير البنية التحتية بما يزيد عن 65% إلى 70% مع زيادة أعداد الشهداء المعروفين والمفقودين.



وأضاف "صافي" في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نتحدث عن أكثر من 17 ألف شهيد خلافا لما تحت الأرض من شهداء والذين قد يصل عددهم إلى أكثر من 7500 شهيد، بالإضافة إلى مَن أستشهدوا في معركة طوفان الأقصى والأسرى الذين تم اعتقالهم".

مشهد الأسرى الفلسطينيين

وتابع أنّ مشهد الأسرى الفلسطينيين أمس إعادة لتكرار النازية، مشددًا على أن ا يحدث في قطاع غزة يعيد إلى الأذهان وما حصل في البوسنة والهرسك، فهناك عمليات قتل جماعي وتشتد وتيرة المعركة في الجنوب.

الوضع في قطاع غزة مأساوي

وأكد أن الوضع في قطاع غزة مأساوي بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى ان ردود الفعل الدولية لم ترتقِ إلى مستوى القتل، مطالبا بالتدخل الواضح، لأن ما يحدث في قطاع غزة إبادة وتغيير للواقع الديموغرافي، كما يتم الضغط على مصر بمحاولات التهجير، ويقصف الاحتلال قوافل النزوح.

