قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم البيرة بالضفة الغربية

أكدت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن قوات الاحتلال تداهم بنايات برام الله، وبدأت في اقتحام مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وذكرت القناة في نبأ آخر، أن هناك غارتين استهدفتا وسط قطاع غزة، مؤكدة أن قوات الاحتلال تقصف بلدات رامية وبيت ليف وزيقين بجنوب لبنان.

وزير الدفاع الأمريكي

وفي سياق منفصل، أعرب لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، عن قلقه حيال العمليات على حدود إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن يجب الحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وأكد أوستن أنه يجب زيادة دخول المساعدات الإنسانية لداخل قطاع غزة، كما طالب إسرائيل بحماية المدنيين في قطاع غزة.