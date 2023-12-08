ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، إنّ قصف صاروخي استهدف محيط السفارة الأمريكية بالعراق، مؤكدة سقوط قذائف هاون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق.

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية، من بغداد أن عشرات القذائف تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

يذكر أن الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي هي خسائر مادية وليست بشرية، إذ لم تنجم عن وقوع إصابات أو حالات وفاة.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، تتعرض القواعد والمقرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة بسبب دعم الإدارة الامريكية للعمليات الإسرائيلية ضد غزة، حتى وصل عدد العمليات حتى الآن إلى أكثر من 78 عملية ضد قواعد أمريكية في العراق وسوريا.