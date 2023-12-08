الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سقوط قذائف هاون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق

قذائف هاون
قذائف هاون

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، إنّ قصف صاروخي استهدف محيط السفارة الأمريكية بالعراق، مؤكدة سقوط قذائف هاون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق.

 

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قصف صاروخي باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد

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السفير المصري في بغداد يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس العراق

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية، من بغداد أن عشرات القذائف تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

يذكر أن الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي هي خسائر مادية وليست بشرية، إذ لم تنجم عن وقوع إصابات أو حالات وفاة.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، تتعرض القواعد والمقرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة بسبب دعم الإدارة الامريكية للعمليات الإسرائيلية ضد غزة، حتى وصل عدد العمليات حتى الآن إلى أكثر من 78 عملية ضد قواعد أمريكية في العراق وسوريا.

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