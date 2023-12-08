مطور عقاري: نسبة البناء بالعاصمة الإدارية وصلت لـ 65%

قال وائل عادل، المطور العقاري، إن أنسب المشروعات العقارية المتوسطة والصغيرة هي الأنسب في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تترك المستثمرين والمطورين للوصول إلى حالة التعثر أو عدم التسليم للمشروعات التى تنفذها للدولة في الوقت المحدد، ولكنها تقف بجانب المستثمرين من خلال التيسير فى مواد البناء والتشييد خاصة وان نسبة البناء والتشييد فى العاصمة الادارية وصلت الى 65% من المشروعات داخل العاصمة.

الوحدات السكنية

وأضاف “عادل” خلال حواره مع برنامج "باب العاصمة" المذاع على قناة "ten" أنة من المهم فصل الذمة المالية لكل مشروع عقاري عن بعضة البعض، لافتًا إلى أن شراء الوحدات السكنية الآن رغم ارتفاع اسعارها مختلفة تماماً عن أربع او خمس سنوات قادمة وسيعرف المواطن انه ربح جداَ من شراءة للعقار السكنى.

العقود العقارية

وتابع: “تأخير تسليم المشروعات في العقود العقارية وارد جدا وعادة يكون متفق عليه فى العقود بين المطورين العقاريين وأصحاب المشروعات وذلك لاسباب مختلفة كثيرة بسبب نقص الموارد أو تأخر مواد البناء والتشييد أو تعثر من ناحية الدولة أو أسباب تمويلية آخرى”.

وشدد على أن المشروعات يتم تسليمها بدون شك وتأخيرها أصبح وارد جدا فى جميع المشروعات العقارية الآن وعادة تكون لمدة عام لا أكثر من ذلك".