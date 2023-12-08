8 لجان انتخابية براس غارب جاهزة لاستقبال الناخبين

صرح اللواء ممدوح نديم ر ئيس مدينة رأس غارب بأنه تم الانهاء من تجهيز جميع مقار اللجان الانتخابية بالمدينة مؤكدا بأنه تم توفير جميع الخدمات لاستقبال الناخبين وتهيئة الأجواء العامة، بما يضمن سير العمل داخل اللجان ، والمقرر إجراؤها أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري.

مضيفا بأنه تم إنهاء التجهيزات الإدارية للظهور بالشكل اللائق، من حيث النظافة العامة داخل اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير مظلات و كراسي لاستراحات كبار السن و كرسي متحرك أمام كل لجنة لذوى الهمم مما يحقق الأمان والتيسيرعلى المواطنين في الإدلاء بأصواتهم و ممارسة حقوقهم السياسية .

وأشار نديم بأن عدد اللجان الانتخابية 8 لجان لاستقبال الناخبين على النحو ( لجنة بمدرسة العبور الابتدائية ، لجنة بالمعهد الازهرى الابتدائى ، لجنة بمدرسة على رفيع الثانوية بنات ، لجنة بمدرسة على بن ابى طالب الاعدادية ، لجنة بمدرسة راس غارب للتعليم الاساسى ، لجنة بمدرسة شدوان الاعدادية ن لجنة بمدرسة الزعفرانة واللجنة العامة بنادى رأس غارب الرياضى ).

بجانب لجنة للوافدين بالنادى الاجتماعى بشركة جابكو برأس شقير

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية .

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر بها 82لجنة و7لجان عامة وعدد الناخبين 244771ناخب