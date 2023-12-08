الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أليجري يستقر على تشكيل يوفنتوس أمام نابولي بقمة الدوري الإيطالي

أليجري
أليجري

أستقر ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام نابولي في قمة الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

إقرأ أيضًا..

txt

الليلة .. يوفنتوس يواجه نابولي في قمة الدوري الإيطالي

txt

إنتر ميلان يضرب نابولي بثلاثية نظيفة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي

تشكيل يوفنتوس المتوقع ..

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: جاتي، بريمر، ساندرو، كامبياسو.

في خط الوسط: ماكيني، نيكولاسي، رابيو.

في خط الهجوم: كوستيتش، كييزا، فلاهوفيتش.

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي 

يلتقي يوفنتوس بنظيره فريق نابولي علي ملعب أليانز ستاديوم الدولي  ،في تمام الساعة العاشرة الإربع مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة الحادية عشر الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل يوفنتوس وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب الصدارة، برصيد 35 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

مواد متعلقة

الليلة .. يوفنتوس يواجه نابولي في قمة الدوري الإيطالي

رابيو يسجل رقما قياسيا مع يوفنتوس

يوفنتوس يهزم مونزا ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي

فلاهوفيتش وكييزا يقودان تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام مونزا بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي ..والقناة الناقلة

التعادل يحسم قمة يوفنتوس وانتر ميلان في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يتعادل ايجابيا مع يوفنتوس في الشوط الأول

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بالكلاسيكو الليلة
الجريدة الورقية