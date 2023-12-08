إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الغربي 

أصيب 13 شخصا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري أجرة صندوق، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة –اسيوط الغربى فى نطاق محافظة الفيوم ووجود مصابين فى الحادث ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 13 مواطن، وان نقل المصابين الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر مساء امس أصيب 15 شخص ، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم – القاهرة بالقرب من كمين كوم أوشيم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة اخطارا وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم -القاهرة، ووجود مصابين وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 15 مصاب فى الحادث .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإدخالهم قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم،

و تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.