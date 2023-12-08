المتهم بإنهاء حياة سائق كفر الشيخ: خلصت عليه وسرقت التوك توك

أدلى المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك مقيم في كفر الشيخ، باعترافات تفصيلية عن جريمته أمام جهات التحقيق.

وقال المتهم إنه استدرج الضحية إلى مركز المحلة بمحافظة الغربية، ونفذ جريمته بقصد السرقة، ثم قام بالاختباء في منطقة المرج بالقاهرة،

المتهم الذي يعمل جزار وقف أمام جهات التحقيق، وكشف عن تفاصيل الجريمة حيث أوضح أنه مقيم في كفر الشيخ، وأن الشيطان قاده لارتكاب جريمة سرقة، فقام باستدراج أحد سائقي التوك توك طالبا منه أن يوصله إلى أحد الأماكن الملاصقة للمحافظة وتحديد في مركز المحلة بنطاق محافظة الغربية.

أضاف المتهم أن المجني عليه وافق على إيصاله بمقابل مادي تم الاتفاق عليه، وفور أن وصل إلى أحد الأماكن غير المأهولة بالسكان قام بالتعدي عليه بالضرب مستخدما سكين كان يخفيه بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.

وتابع المتهم أنه عقب ذلك استولى على مركبة التوكتوك ثم ألقى بجثة المجني عليه في أحد المصارف المجاورة لمكان الواقعة، ثم لاذ بالفرار.

وكشف المتهم أنه استعان بوسيط سيء النية للتوسط لدى تاجر خردة سيء النية لشراء مركبة التوك توك، بمقابل مادي، ثد توجه للاختباء في منطقة المرج بالقاهرة موضحا أنه عقب اكتشاف هويته ألقي القبض عليه وكان قد تصرف في جزء من المبلغ المالي وإنفاقه على بعض متطلباته الشخصية.

كان قد تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ) بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجرءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقى المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.