وكيل صحة سوهاج يتفقد عددا من الوحدات استعدادا للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

قام الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج بجولات تفقدية على وحدات طب الأسرة المختلفة بالمحافظة حيث تفقد وحدات الروافع والبخايتة والحمادية بمركز سوهاج وجزيره محروس بمركز أخميم وذلك لمتابعة سير العمل داخل تلك الوحدات والإطمئنان علي تواجد و انتظام الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات والطعوم وسلامة سلسلة تبريد تلك الطعوم والأمصال بتلك الوحدات

وكذلك استعداداً لتدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتي ستنطلق بالمحافظة خلال أيام موضحا ان المبادره سوف تقدم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وتضم فحوصات سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم وتستهدف جميع المواطنين من عمر 18 عاما فأكثر

وقد أكد أبو هاشم ان خدمات المبادرة متاحة ب 204 منفذا تغطي جميع مراكز وقرى المحافظة لافتاً الى أنه تم الانتهاء من جميع الإستعدادات بالمقرات وستقوم المبادرة باستقبال المواطنين لتقديم خدماتها المجانيه تماماً خلال أيام مضيفاً انه تم وضع خطة لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لجميع المترددين وتقديم المشورة لهم.