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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. الأهلي يواجه سموحة في إياب نهائي دوري مرتبط السلة

مران الاهلي وسموحة
مران الاهلي وسموحة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم أمام سموحة على صالة حسن مصطفى في نهائي دوري المرتبط.

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كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال

ويسعى الأهلي للحفاظ على سجله المميز والحفاظ على اللقب بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب على سموحة بنتيجة 83-54، بينما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز بنتيجة 78-74.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز في إحدى المباراتين اليوم لضمان التتويج باللقب.

وقاد الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني لسلة الأهلي مرانا قوياً مساء أمس حرص خلاله على شرح  خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مباراة اليوم من أجل تحقيق اللقب.

 

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