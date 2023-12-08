وزير النقل: تحديث نظام إشارات السكة الحديد يحقق أعلى معدلات السلامة والأمان

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تحديث نظام إشارات السكة الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بآخر إلكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أن تحديث نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بانظمة تحكم وبوابات أوتوماتكية للحد من الحوادث وتحقيق أمان المركبات كما أنه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من إى إشارة فى حالة الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.



وأعلن الوزير دخول برج الاشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الأوتوماتكية بين برجي التينة وراس العش والمنطقة الاوتوماتكية بين راس العش و الرسوة بطول 25 كم فى الخدمة وكذلك دخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و 48 سيمافور و 52 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطي - الزقازيق اسماعيلية /بورسعيد / الزقازيق ووصلة ابو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام الكتروني حديث ( EIS ) والذي يحقق اعلى معدلات الامان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4 وهذا اعلى معدلات الامان فى العالم وحيث يتكون المشروع من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقان وتنف.