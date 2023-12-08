دخول برجي الإشارات بمحطتي رأس العش والرسوة والمنطقة الأوتوماتيكية في الخدمة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الاوتوماتكية بين برجي التينة وراس العش والمنطقة الاوتوماتكية بين راس العش و الرسوة بطول 25 كم فى الخدمة وكذلك دخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و 48 سيمافور و 52 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطي - الزقازيق اسماعيلية /بورسعيد / الزقازيق ووصلة ابو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام الكتروني حديث ( EIS ) والذي يحقق اعلى معدلات الامان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4 وهذا اعلى معدلات الامان فى العالم وحيث يتكون المشروع من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقان وتنف.

واشار الوزير الى ان تحديث نظام اشارات السكة الحديدية يهدف الى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم ب اخر الكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق اعلى معدلات السلامة والامان لافتا الى ان تحديث نظام الاشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بانظمة تحكم وبوابات اوتوماتكية للحد من الحوادث وتحقيق امان المركبات كما انه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من اى اشارة فى حالة الطوارئ او الاعطال المفاجئة