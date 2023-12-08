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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعًا لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، أن الفصائل الفلسطينية، استهدفت تجمعًا لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة.

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وذكرت أمس مراسلة القاهرة الإخبارية، إن كان هناك مظاهرة لبعض المستوطنين في القدس من أجل انتشال السيطرة من يد الاوقاف على الأماكن المقدسة في القدس والمسجد الأقصى.

وأضافت، أن التظاهرة جاءت بمباركة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير"، الأمر الذي قد يزيد من الاحتقان في القدس المحتلة.

استفزاز الشعب الفلسطيني

ونوهت إلى أن التظاهرة جاءت لاستفزاز الشعب الفلسطيني، حيث شهدت التظاهرة بعضًا من أعمال الشغب واقتحام مركز للشرطة، حيث تم تفريقهم بالماء.

 التظاهر في تل أبيب

وأشارت إلى أن أهالي المحتجزين مستمرون في التظاهر في تل أبيب، وخاصة بعض تصريحات بنيامين نتنياهو بأنه غير قادر على استعادة المحتجزين في الوقت الحالي.

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن القدس هي مفتاح الحرب والسلام في وقت واحد، الأمر الذي جعل الأمن القومي الإسرائيلي يزيد من قبضته على القدس المحتلة.

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