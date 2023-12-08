ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، وفاة 13 شهيدُا في قصف إسرائيلي استهدف منزل يضم نازحين بالنصيرات.

يذكر أن الكاتب الصحفي عادل حمودة، أكد أمس، أنّ هناك عدم ثقة وارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية في الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن شمال تل أبيب بدرجة رفاهية مقارنة بالجنوب، وبالتالي، ليست هناك وسائل آمنة، حيث يريد المستوطنون في الجنوب مناطق متحركة آمنة، بحيث يعيشون في كرفانات وتتحرك هذه المناطق طبقا للأخطار التي تهددهم.

يوجد خلافات واضحة في الإدارة الإسرائيلية

وأضاف "حمودة"، في حواره مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الأمر دليل على عجز الإدارة في إسرائيل، كما أن هناك خلافات واضحة في الإدارة الإسرائيلية، فقد جرى تفتيش رئيس الأركان قبل حضور اجتماع مع نتنياهو، مفسرًا ذلك بأن نتنياهو يتحدث في اجتماعه بكلام مخالف عما يتحدث به خارج اجتماعاته.

وتابع أنّ نتنياهو بارع في لي ذراع الحقيقة، أي أنه يتصف بأنه كذاب، وهذا هو الوصف الذي أطلقه عليه كل الدبلوماسيين الذين عاصروه أثناء عمله مندوبا لدولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

هناك مساعٍ لتسجيل كلام نتنياهو

وواصل: "كان هناك مساعٍ لتسجيل كلام نتنياهو في الاجتماع لمواجهته بها إذا تحدث بما يخالفها خارج الاجتماع، وهذا دليل عدم ثقة وارتباك، فكيف لرئيس الأركان أن يتم تفتيشه؟!".