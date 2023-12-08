ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، وفاة 40 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة.

جدير بالذكر، أن الدكتور صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، قال أمس الخميس إنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى شرق أوسط جديد، وهو ما يعني إزاحة الفلسطينيين تماما والإجهاز على الهوية الفلسطينية بدءً بقطاع غزة ثم الضفة الغربية.

أضاف “صيدم” في مداخلة هاتفية، مع برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال يدفع باللاجئين باتجاه الجنوب حتى يحصرهم في منطقة جغرافية معينة ثم يدفع بهم تجاه الحدود المصرية.

اللجنة المركزية لحركة فتح

تابع نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: "نبذل كل الجهود مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتفادي هذا الحال، لا سيما أن نزوح المواطنين يعني خروجهم من فلسطين، كما تفاقمت الأوضاع الصحية وتدنت الأحوال الإنسانية ونقصت الإمدادات الغذائية وانعدمت إمكانية توفر الإيواء الآمن لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا، وهو ما يعني أن حالة العوز ستزداد وأن الخطر سيتفاقم رويدا رويدا".

وقف إطلاق النار

وواصل: "من المهم الآن التدخل لوقف إطلاق النار، ويجب أن نحظى بدعم دولي لذلك، وإلا ستمضي إسرائيل قدما في عملية الترحيل، ونقول إن هذه العملية لم تسقط ونتنياهو مصمم على إتمام هذا المخطط وحكومته كذلك".