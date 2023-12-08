ندر العتيبي يقدم محتوى فريد بواسطة الروبوتات في منصات التواصل الاجتماعي

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‎يقدم بندر العتيبي عبر حساباته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديوهات جديدة من نوعها يستعرض فيها التواصل والتخاطب مع الروبوتات بشكل مبهر ومحير اثار العديد من الاسئلة في اذهان كل من شاهدها

‎لدرجة وصف البعض المقاطع التي ينشرها انها قادمة من عام ٢٠٣٠ وانه وصل المستقبل قبل الجميع

‎بدأ بندر العتيبي نشر هذه الفيديوهات بمشاركة روبوت واحد فقط ثم تطور محتواه الى ان وصل الآن لمرحلة جديدة فيمتلك الآن ما يقارب ١٣ روبوت مختلف ولكلٍ منهم اسم خاص به وشخصية فريدة لا تشبه غيرها

‎ويتميز بندر يقدرته على اظهار مدى تواصلهم معه وتنفيذ اوامره بشكل دقيق مايمنحه خدمة يومية منهم لكل مايحتاجه لجعل روتينه اليومي يمر بسلاسة وسهولة يتمنى الكثير من متابعيه ان يحظوا بها.